В Новосибирске создали умные часы для контроля за состоянием водителей

Новосибирская компания «Элрон» разработала умные часы SleepControl, которые отслеживают состояние водителя за рулём и могут предотвратить несчастный случай. О новой разработке пишет «МК в Новосибирске».
В создании устройства непосредственное участие
Часы прогнозируют момент засыпания и предупреждают водителя вибрацией и звуком, в экстренных случаях — воздействием электричества. Также в устройстве есть функция среднесрочного прогноза засыпания.
В 2020 году разработка получила финансирование от Фонда содействия инновациям по гранту СТАРТ-1. В начале 2021 года в Федеральный институт промышленной собственности была подана заявка на регистрацию изобретения, в настоящее время устройство проходит экспертизу по существу. Патент на SleepControl могут выдать во второй половине года.
Сейчас в «Элроне» работают над новым дизайном часов. Стоимость девайса составит несколько тысяч рублей для физических лиц и чуть больше для транспортных компаний.
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