В Новосибирске создали умные часы для контроля за состоянием водителей

https://static.news.ru/photo/50a52138-bd47-11eb-8924-96000091f725_660.jpg Фото: elron.tech

Новосибирская компания «Элрон» разработала умные часы SleepControl, которые отслеживают состояние водителя за рулём и могут предотвратить несчастный случай. О новой разработке пишет «МК в Новосибирске».

В создании устройства непосредственное участие принял выпускник НГТУ НЭТИ, гендиректор «Элрона» Иван Лебедев. Он рассказал, что сам часто бывает в длительных поездках и ему не хватает устройства, которое могло бы отслеживать степень усталости. В компании уточнили, что порядка 20–25% ДТП происходят из-за уснувших водителей. SleepControl поможет избежать таких аварий.

Часы прогнозируют момент засыпания и предупреждают водителя вибрацией и звуком, в экстренных случаях — воздействием электричества. Также в устройстве есть функция среднесрочного прогноза засыпания.

В 2020 году разработка получила финансирование от Фонда содействия инновациям по гранту СТАРТ-1. В начале 2021 года в Федеральный институт промышленной собственности была подана заявка на регистрацию изобретения, в настоящее время устройство проходит экспертизу по существу. Патент на SleepControl могут выдать во второй половине года.

Сейчас в «Элроне» работают над новым дизайном часов. Стоимость девайса составит несколько тысяч рублей для физических лиц и чуть больше для транспортных компаний.

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