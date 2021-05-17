Российские учёные создадут очки для борьбы с бессонницей

Ростех планирует в 2022 году запустить в серийное производство специальные очки Blue Sky pro для борьбы с бессонницей. Российские учёные уже приступили к работе над девайсом. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Выпуском очков
Бессонница — это бич современных людей, особенно жителей больших городов. Свет, излучаемый очками, активирует работу мозга, внутренние биологические часы. Иными словами, утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером — «отложить» сон примерно до 23:00 часов, — цитирует директора Самарского электромеханического завода Василия Мухина госкорпорация.
Ранее в Ростехе сообщили о завершении первого этапа испытаний пульсирующего детонационного двигателя, которым в перспективе можно будет оснащать орбитальные самолёты.