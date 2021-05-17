Российские учёные создадут очки для борьбы с бессонницей

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Ростех планирует в 2022 году запустить в серийное производство специальные очки Blue Sky pro для борьбы с бессонницей. Российские учёные уже приступили к работе над девайсом. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Выпуском очков должен заняться входящий в структуру Ростеха концерн «Техмаш», над разработкой также работает Самарский государственный медицинский университет. Девайс будет влиять на циркадные ритмы (связанные со сменой дня и ночи циклические колебания биологических процессов). Blue Sky pro сможет излучать спектры света, аналогичные солнечному свету в период с 06:00 до 10:00 часов и с 14:00 до 18:00 часов. Это позволит активизировать работу клеток мозга, отвечающих за «внутренние часы». Предполагается, что таким образом можно будет восстановить суточные биоритмы за один-два дня.

Бессонница — это бич современных людей, особенно жителей больших городов. Свет, излучаемый очками, активирует работу мозга, внутренние биологические часы. Иными словами, утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером — «отложить» сон примерно до 23:00 часов, — цитирует директора Самарского электромеханического завода Василия Мухина госкорпорация.

Ранее в Ростехе сообщили о завершении первого этапа испытаний пульсирующего детонационного двигателя, которым в перспективе можно будет оснащать орбитальные самолёты.