Без блокировок: Telegram-каналы не станут СМИ

В Интернете распространилась информация, что Telegram-каналы заставят помечать иноагентов, экстремистские и террористические организации под угрозой блокировок. Фактически речь шла о требовании для блогеров соблюдать законодательство, действующее для журналистов. Однако в Госдуме эти сведения сразу опровергли, а эксперты сомневаются, что такую меру вообще можно реализовать с технической точки зрения.

Фейки и помойки

Впервые данные о намерении властей ужесточить контроль за Telegram-каналами появились в одном из них: крупный канал «Раньше всех. Ну почти», известный перепечаткой сообщений с лент информагентств, опубликовал сообщение со ссылкой на источник, близкий к правительству. В публикации говорилось, что российские власти намерены требовать от Telegram-каналов помечать запрещённые в России террористические и экстремистские материалы. В противном случае каналы якобы будут удалять через администрацию мессенджера или через техногигантов — Apple и Google.

Andy Wong/AP/ТАСС

Аналогичные меры предпримут в отношении каналов и чатов, публикующих экстремистскую, заведомо ложную (фейковую) информацию о пандемии коронавируса и вакцинации, а также содержащих информацию, нарушающую УК РФ, — говорится в сообщении канала.

Эту информацию начали распространять СМИ. Однако член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в скором времени опроверг её. Политик назвал идею «довольно странной», напомнив, что мессенджеры ближе не к СМИ, а к соцсетям, даже если их пользователи получают функционал для создания медиапродукта.

В общем, инфа — фейк: ни блокировать, ни признавать Telegram средством массовой информации никто не планирует (я уточнил это в Роскомнадзоре на всякий случай), — написал он, при этом не исключив, что власти могут «когда-нибудь подобраться» к регулированию мессенджеров, но не на основании закона «О СМИ».

Источник, близкий к руководству одной из крупных IT-компаний, в разговоре с NEWS.ru рассказал, что такое регулирование Telegram-каналов — «сложно реализуемая история». По его словам, при создании медиа на площадке мессенджера страница в любом случае принадлежит не её администратору, а руководству платформы. Соответственно, администрация сервиса сама удаляет то, что считает нужным.

Кроме того, Telegram не единственная площадка для распространения информации: люди также пользуются Facebook, Twitter, Instagram и другими платформами. Многие из них принадлежат иностранным компаниям и исполняют требования законов стран, где расположен головной офис. Соответственно, для регулирования контента, который распространяется в этих соцсетях, нужно «сделать так, чтобы эти иностранные корпорации начали хоть какое-то количество российских законов исполнять».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что касается легализации Telegram — эта история кажется очень мутной. Telegram хоть и кажется каким-то эфэсбэшным проектом, в общем и целом они играют по своим правилам. Им Telegram нужен больше как международный проект, нежели как локально российский, — добавил собеседник, выразив уверенность, что после блокировки Telegram руководство мессенджера «о чём-то договорилось» с российскими властями и обе стороны договорённости соблюдают.

Директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв отметил, регулирование, о котором идёт речь в сообщении, излишне, а такие меры «никогда к добру не приводили». Он уверен, что Telegram-канал распространил ложную информацию.

Человеку какому-то хотелось показать себя серьёзным, он какую-то вещь брякнул. Этот Telegram-канал — это просто информационная помойка, в ней может появиться что угодно. Вы когда проходите мимо помойки, вы же не заглядываете в каждую. Почему вы читаете «Раньше всех. Ну почти», зачем вы заглядываете в помойки? — сказал специалист.

Навальный и реестр блогеров

Российские власти уже пытались давить на руководство Telegram, чтобы мессенджер соблюдал законодательство РФ и сотрудничал с госорганами. Попытки блокировки мессенджера «обрушивали» какие угодно сайты, но только не сам Telegram.

Andy Wong/AP/ТАСС

На выборах в Госдуму в 2021 году соратники оппозиционера Алексея Навального сделали большую ставку на проект «Умное голосование» — систему, рекомендующую избирателям кандидата с наибольшими шансами победить единоросса в каждом округе. Сайт проекта в России заблокировали достаточно быстро, несмотря на то, что он был расположен на техническом домене от Google (appspot.com), который раньше давал полную защиту от блокировок Роскомнадзора. Соратники Навального сделали акцент на своём приложении для iOS и Android, а также на боте в Telegram. Однако Apple и Google удалили приложения из своих магазинов в первый день голосования — 17 сентября.

Тогда Роскомнадзор намеревался выносить серьёзные штрафы американским компаниям, а сами организации объясняли, что выполняют законодательство о запрете на распространение контента экстремистских организаций. Однако New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники писали, что российские власти давили на Google, угрожая уголовным преследованием сотрудников корпорации, находящихся в России.

Бот в Telegram держался дольше других, но и его заблокировали 18 сентября, на второй день голосования. Тогда основатель мессенджера Павел Дуров написал , что это было вызвано днём тишины — традицией, которую в мессенджере считают легитимной, а также политикой Apple и Google. Позднее он опубликовал в своём калане опрос о том, что пользователи считают лучшим исходом: блокировку «агитационных ботов» или полное прекращение работы Telegram в России.

Для меня интересы сотен миллионов пользователей Telegram всегда будут несравнимо важнее интересов любой политической силы. И я готов лично выдержать критику политиков как из правящих партий, так и из оппозиции за наш принцип всегда ставить пользователей на первое место, — писал Дуров.

Попытки воздействовать не на платформы, а на блогеров в России тоже предпринимались. В 2014 году был принят закон, который обязывал владельцев интернет-ресурсов с посещаемостью свыше трёх тысяч пользователей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре. Речь шла не только о сайтах, но и о страницах в соцсетях и на других платформах.

Владелец страницы должен был сам зарегистрироваться и внести свой ресурс в соответствующий реестр, а затем следовать ограничениям, наложенным на СМИ. Более того, он обязан был следить, чтобы требования выполняли также и посетители, оставляющие комментарии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2017 году в реестре блогеров, который вёл РКН, накопилось 2208 записей, значительная доля из которых — группы во «ВКонтакте». К тому моменту не было известно о каких-либо мерах Роскомнадзора по регулированию контента на этих страницах: ведомство не пыталось ни блокировать, ни штрафовать блоги. В результате 1 августа реестр вести перестали из-за изменения законодательства.