https://static.news.ru/photo/1943a330-3ac2-11ea-90dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: OfficialDynamicArch/youtube.com

В ближайшие годы проект вращающегося небоскрёба станет реальностью. Основатель Dynamic Architecture Group, архитектор Дэвид Фишер предложил идею ещё в 2006 году. Теперь его мечта близка к осуществлению.

Фишер спроектировал 80-этажный небоскрёб высотой 420 метром. Каждый его этаж способен вращаться на 360 градусов в обоих направлениях, удерживаясь на бетонном ядре. Его блоки будут изготовлены из стали, алюминия и углеродистого волокнистого материала. Башня будет работать автономно, благодаря солнечным батареям, установленным на террасах, и ветровым турбинам.

Жители смогут сами управлять направлением и скоростью движения своего жилища. Они также смогут использовать специальный лифт, который позволит парковать свои автомобили рядом с апартаментами, пишет Arch2o.

Стоимость квартир в таком небоскрёбе оценивается в 40 млн долларов.

Как писал NEWS.ru ранее, неизвестный покупатель приобрёл один из самых дорогих пентхаусов Нью-Йорка. За недвижимость в жилом небоскрёбе у Центрального парка рядом с площадью Коламбус-Сёркл удалось выручить $92,7 млн.