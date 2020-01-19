В ближайшие годы проект вращающегося небоскрёба станет реальностью. Основатель Dynamic Architecture Group, архитектор Дэвид Фишер предложил идею ещё в 2006 году. Теперь его мечта близка к осуществлению.
Фишер спроектировал 80-этажный небоскрёб высотой 420 метром. Каждый его этаж способен вращаться на 360 градусов в обоих направлениях, удерживаясь на бетонном ядре. Его блоки будут изготовлены из стали, алюминия и углеродистого волокнистого материала. Башня будет работать автономно, благодаря солнечным батареям, установленным на террасах, и ветровым турбинам.
Жители смогут сами управлять направлением и скоростью движения своего жилища. Они также смогут использовать специальный лифт, который позволит парковать свои автомобили рядом с апартаментами,
Стоимость квартир в таком небоскрёбе оценивается в 40 млн долларов.
Как писал NEWS.ru ранее, неизвестный покупатель приобрёл один из самых дорогих пентхаусов Нью-Йорка. За недвижимость в жилом небоскрёбе у Центрального парка рядом с площадью Коламбус-Сёркл удалось выручить $92,7 млн.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен