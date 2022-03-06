В DNS выразили готовность удовлетворить спрос россиян на бытовую технику

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Российская компания DNS сообщила о готовности удовлетворить возросший среди россиян спрос на бытовую технику и электронику. Представители фирмы также заявили о готовности заместить зарубежных производителей бытовой техники на рынке, пишет ТАСС.

Мы способны удовлетворить потребность страны в бытовой технике и электронике, заместив уходящие или приостанавливающие деятельность на отечественном рынке компании, — цитирует агентство Алексеева.

По словам директора компании Дмитрия Алексеева, на сегодняшний день торговая сеть DNS насчитывает 2,7 тысячи магазинов на территории России.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что вводимые санкции со стороны Запада должны стать возможностью для развития и расширения отечественных предприятий на российском рынке. Чернышенко сообщил о необходимости заполнения освобождающихся ниш товарами собственного производства.

Напомним, что DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%. Директор сети Дмитрий Алексеев отметил, что возник ажиотажный спрос, увеличивший продажи вдвое, повлёк за собой сбои в работе сайта.

Он добавил, что наверняка возникнут сложности с поставками от Apple, Samsung и Huawei и oтметил, что в планах компании на экстренный случай не предусматривали военной операции.