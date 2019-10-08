https://static.news.ru/photo/0163d186-ea09-11e9-b7c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обладатели смартфонов iOS 13 и Android теперь могут пользоваться тёмным режимом Instagram. Сейчас на обеих платформах приложение реагирует на настройки операционной системы, для включения тёмной темы необходимо включить эту функцию для всей ОС.

Если на устройстве включён тёмный режим, то при получении обновления Instagram можно увидеть, что приложение автоматически переключается на чёрный фон с белым текстом. Для включения тёмного режима на iPhone необходимо перейти в раздел «Настройки», где выбрать разделы «Дисплей» и «Яркость», а затем — тёмный режим, пишет Engadget.

Psyched about this, phishing is an issue that affects a lot of people and glad we're making it easier to be careful. https://t.co/9UhFfRwNm1 — Adam Mosseri (@mosseri) 7 октября 2019 г.

Можно также воспользоваться переключателем для автоматического устройства, при котором iPhone перейдёт в тёмный режим ночью и вернётся в светлый режим днём.

На Android для установки тёмной темы необходимо зайти в раздел «Настройки», затем — «Экран», далее — «Дополнительно» и выбрать «Тёмный» в меню темы устройства.

Ранее News.ru сообщал, что социальная сеть Instagram запустила новую функцию для покупок одежды и аксессуаров. Теперь пользователи смогут «примерить» товары при помощи дополненной реальности. У клиентов появилась возможность оценить не только очки или, например, шляпу, но и тени, помаду, пудру и так далее.