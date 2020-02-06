Новосибирские блогеры создали копию нашумевшего электрокара Tesla Cybertruck на базе автомобиля УАЗ с бензиновым двигателем. Кузов самодельного Cybertruck умельцы сварили из листового железа, а для придания автомобилю мощного вида его снабдили большими внедорожными колёсами. Тюнингованное авто уже совершило первую поездку по снежной трассе. Фото самодельного Cybertruck — в галерее NEWS.ru.
Новосибирск | Хорошие Новости/vk.com
Александр Кряжев/РИА Новости
Новосибирск | Хорошие Новости/vk.com
Новосибирск | Хорошие Новости/vk.com
Новосибирск | Хорошие Новости/vk.com
Новосибирск | Хорошие Новости/vk.com
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