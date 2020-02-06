В Лос-Анджелесе открыл свои двери очередной международный автосалон. Свои новинки и концепт-кары представят крупнейшие производители. В частности, американская Tesla, компания знаменитого изобретателя Илона Маска, представила своё видение автомобиля будущего — Cybertruck. Примечательно, что пикап презентовали как необычайно прочный, однако во время демонстрации «прочности» было разбито лобовое стекло автомобиля.