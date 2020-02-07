https://static.news.ru/photo/a666ad3a-4999-11ea-b604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Geisler/imago stock&people/Global Look Press

Tesla дистанционно отключила функции помощи водителю на подержанной Model S после её продажи клиенту. В компании утверждают, что дилер, у которого была куплена машина, «не заплатил» за дополнительное ПО и, следовательно, не имеет права использовать их.

В ноябре 2019 года на аукционе Tesla дилер приобрёл Model S с двумя встроенными функциями: усовершенствованным автопилотом и режимом полного самостоятельного вождения. Однако после покупки электромобиля в конце декабря новый владелец не обнаружил рекламируемых возможностей — производитель отключил их с выходом обновления.

Покупатель обратился с вопросом в саму Tesla, где ему объяснили, что компания выявила случаи неправильной настройки версий автопилота и, судя по истории покупок, водитель не заплатил за функции.

Приносим свои извинения за путаницу. Если вы по-прежнему заинтересованы в получении этих дополнительных функций, мы можем начать процесс приобретения обновления, — ответили в службе поддержки Tesla.

Стоимость функций автопилота для Model S составляет около $8 тысяч.

В середине января NEWS.ru писал, что стоимость акций Tesla установила новый рекорд — цена в ходе торгов на Nasdaq впервые превысила $500 за штуку.