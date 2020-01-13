https://static.news.ru/photo/703ee392-3681-11ea-aaae-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Цена акций производителя электромобилей Tesla в ходе торгов на Nasdaq впервые превысила $500 за штуку. Одна бумага компании стоила $517,44.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что акции компании идут в рост с конца октября 2019 года. За прошедшее с того момента время они подорожали вдвое, а только в январе 2020 года их рост превысил 17%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Tesla в четвёртом квартале 2019 года увеличила поставки дилерам до 112 тысяч электромобилей. Год назад этот показатель был на уровне 97 тысяч. В том числе в октябре–декабре поставки Model 3 составили 92,55 тысячи, Model S и Model X — 19,45 тысячи. В целом за 2019 год Tesla поставила 367,5 тысячи машин. В прошлом году цифра была в два раза ниже.