Фото: Chen Yuyu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал победителем первого этапа в категории грузовиков на ралли-марафоне «Дакар-2020» в Саудовской Аравии. Протяжённость дистанции между городами Джидда и Аль-Вайх составила 752 километра. 319 из них прошли в скоростном режиме.

Шибалов преодолел этап за 3 часа 40 минут 35 секунд. Второе место занял белорус Сергей Вязович из команды «МАЗ» с результатом 3 часа 42 минуты 8 секунд. Третьим пришёл голландец...