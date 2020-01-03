Американская Tesla Inc. в четвёртом квартале увеличила поставки дилерам до 112 тысяч электромобилей. Год назад этот показатель был на уровне 97 тысяч.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в том числе в октябре–декабре поставки Model 3 составили 92,55 тысячи, Model S и Model X — 19,45 тысячи. В целом за 2019 год Tesla поставила 367,5 тысячи машин. В прошлом году цифра была в два раза ниже. Таким образом, компания уложилась в свой прогноз, составлявший 360–400 тысяч.
3 января котировки акций Tesla подскочили на 3%. Ранее специалисты холдинга Motorsport Network выразили уверенность, что новый пикап Cybertruck от компании Tesla будет пользоваться большим спросом на автомобильном рынке США и мира, писал NEWS.ru.
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