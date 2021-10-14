Тelegram могут снова оштрафовать на 4 млн рублей

Telegram могут снова оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию. Как сообщили в судебном участке мирового судьи Таганского района Москвы, зарегистрирован новый административный протокол на компанию, передаёт РИА Новости.

Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября, — рассказал собеседник агентства.

Дата рассмотрения протокола к настоящему моменту не назначена. Мессенджеру грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Мессенджер Telegram ранее был оштрафован на общую сумму 35 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент. В законную силу вступили пока два постановления о штрафах на 5 млн рублей, срок добровольного погашения ещё двух истекает 24 октября и 7 ноября 2021 года соответственно.

Ранее Роскомнадзор заявил, что готов применить оборотные штрафы против крупных IT-компаний. Подобными санкциями уже пригрозили корпорациям Google, Facebook и Twitter за отказ от удаления контента. Оборотный штраф — это штраф, размер которого зависит от выручки компании. Используется в антимонопольной сфере, например, при нарушении закона о конкуренции.