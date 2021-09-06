В Москве появится первый автобус на водороде

В течение года опытный образец водоробуса пройдёт испытания на московских улицах. Параллельно будет проработан вопрос о создании зарядной инфраструктуры, сообщил РБК руководитель корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Только после этого новый экологичный вид пассажирского транспорта сможет полноценно выйти на московские маршруты, — отметил он.

Прототип автобуса, работающего на водородных топливных элементах, представил завод КамАЗ, который входит в Ростех. Одним из главных преимуществ машины Чемезов назвал увеличенный по сравнению с электробусами пробег: вместо 70 км водоробус на одной заправке может пройти 250 км. Его можно использовать для внутригородского и междугородного сообщения.

При создании водоробуса за основу был взят электробус КамАЗ-6282. За три года использования в Москве эта машина хорошо себя зарекомендовала бесшумностью, комфортом и экологическими характеристиками, отметил глава Ростеха.

Кузов у него (водоробуса. — NEWS.ru) безопасный — из высокопрочной стали и пластика. Масса около 19 т, вмещает он порядка 80 человек. Максимальная скорость движения — 80 км/ч. Как и электробус, водоробус может работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов, — рассказал Чемезов.

Салон машины удобен для использования маломобильными пассажирами.

Ранее гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин сообщил, что российские инженеры намерены перевести авиационный двигатель ВК-2500 на водородное топливо в ближайшие пять лет.