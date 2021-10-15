Специалисты по кибербезопасности назвали самые активные вирусы

Самой активной вредоносной программой октября в России стал XMRig — сервис с открытым исходным кодом для майнинга криптовалюты. Его использует для валюты Monero. Об этом сообщает Live 24 со ссылкой на данные компании Check Point.

На втором месте AgentTesla — усовершенствованный троян, имеющий удалённый доступ. Он уже более шести лет позволяет похищать пароли пользователей. Троян крадёт вводимые с клавиатуры данные, скриншоты и учётные данные.

На третьем — Formbook. Эту программу обнаружили в 2016 году, она предназначена для компьютеров на Windows. Formbook имеет развитые методы по обходу защит и относительно немного стоит.

Ранее аналитики StormWall заподозрили школьников в DDoS-атаках на учебные сервисы. Специалисты выявили всплеск атак на онлайн-сервисы школ в сентябре.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов сообщил, что в последние несколько лет в России значительно выросло количество скама. Это сообщения, где мошенники обещают вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции.