Специалист по Big Data описал опасность утечки информации из QR-кодов

Информация из QR-кодов не содержит важных данных и не имеет ценности для хакеров, заявил специалиста по Big Data, президент и основатель Biolink.Tech Евгений Черешнев изданию Sobesednik.ru. Эти коды сообщают лишь о том, привит или не привит человек, не раскрывая его личности.

Насколько я знаю, там временный идентификатор и обезличенная база. Проверяющий может получить бинарный ответ: зелёный или красный статус. Да и какую ценность на чёрном рынке может иметь список привитых и не привитых? Хакеры не смогут это монетизировать. Пока что, — сказал Черешнев.

Он добавил, что вообще интернет знает о пользователях очень много. Например, Facebook и Google навсегда сохраняют переписку и любые файлы, они знают даже о супружеских изменах. А, например, Amazon способен не просто предсказывать спрос, но и влиять на него с помощью огромного объёма персональных данных.

При этом Черешнев посоветовал не считать, что информация о простом человеке никому не интересна, ведь не известно, какую должность он займёт через 10 лет.

Корни современного трекинга растут из двух вещей. Очевидно, что после 11 сентября американцы слетели с катушек в плане безопасности. Вторая история связана с провалом первого бизнеса в интернете, когда пользователи не захотели ни за что платить. Непонятно было, почему контент в онлайне стоит столько же, сколько VHS или CD, которые можно пощупать, потрогать. Чтобы как-то изменить ситуацию, компании стали ставить датчики и пытались разобраться, почему кто-то платит, а кто-то нет. А когда увидели эффективность трекинга — уже не могли остановиться, — объяснил аналитик.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в общественных местах сертификатов, содержащих QR-коды о вакцинации от коронавируса. Согласно документу, россияне, достигшие 18 лет, не смогут попасть на массовые мероприятия, в учреждения культуры, заведения общепита и розничной торговли без предъявления сертификата.