Созданы смартфоны, способные менять цвет

https://static.news.ru/photo/ab340214-ee0c-11ea-bd36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Смартфон, который может менять цвет своей задней панели, представил инсайдер из мира технологий Ice universe.

Видео с гаджетом появилось в Интернете, сообщает портал argumenti.ru Отмечается, что пользователь сам сможет настраивать скорость переключения цветов, а также выбрать любой оттенок.

На опубликованных кадрах видно, как задняя панель мобильного телефона медленно меняет свой цвет с синего на белый. При этом автор ролика не раскрывает принципа работы новой функции и даже название разработавшей её фирмы. Однако отмечается, что гаджеты с такими панелями скоро выйдут в продажу.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL — Ice universe (@UniverseIce) September 3, 2020

Как писал NEWS.ru, Apple стремится сократить расходы на внедрение технологии 5G в новую линейку iPhone 12. Отмечается, что это будет сделано, в частности, за счёт платы аккумулятора, размер которой будет уменьшен. Как рассказал аналитик Мин-Чи Куо, для этого придётся выпустить детали с более простым и более компактным дизайном, убрав из них несколько слоёв. Гибридная плата жёсткого и мягкого аккумулятора для iPhone 12, как сообщается, будет на 40–50% дешевле аналогичных в iPhone 11.