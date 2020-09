Созданы смартфоны, способные менять цвет

Видео с гаджетом появилось в Интернете, сообщает портал argumenti.ru Отмечается, что пользователь сам сможет настраивать скорость переключения цветов, а также выбрать любой оттенок.

На опубликованных кадрах видно, как задняя панель мобильного телефона медленно меняет свой цвет с синего на белый. При этом автор ролика не раскрывает принципа работы новой функции и даже название разработавшей её фирмы. Однако отмечается, что гаджеты с такими панелями скоро выйдут в продажу.