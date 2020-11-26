Соцсеть «ВКонтакте» начнёт помечать страницы скончавшихся пользователей

https://static.news.ru/photo/bafa6a7a-2fcb-11eb-a717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация социальной сети «ВКонтакте» начнёт специальным образом помечать страницы пользователей, ушедших из жизни. Об этом представители компании сообщили в четверг, 26 ноября.

Особая пометка будет появляться в месте, где указано время, когда пользователь последний раз появлялся в сети. Там будет появляться надпись «Страница умершего человека».

К администрации социальной сети в случае смерти пользователя смогут обратиться его родственники. Чтобы на странице появилась специальная пометка, они будут обязаны предоставить подтверждающие кончину документы. В зависимости от желания близких аккаунт может быть либо удалён, либо оставлен на память. При выборе второго варианта на странице появится отметка об уходе человека из жизни.

В компании добавили, что умерший пользователь всё так же будет виден в списках друзей и в поиске, передаёт «МК».

Как ранее писал NEWS.ru, TikTok вводит дополнительные меры контроля, чтобы позволить родителям ограничивать время, которое их дети проводят в социальной сети. Кроме того, взрослые смогут определять тематику материалов, которые подросткам будет разрешено просматривать.