TikТok позволит родителям контролировать досуг детей

TikTok вводит дополнительные меры контроля, которые позволят родителям ограничивать время, которое их дети проводят в социальной сети. Кроме того, взрослые смогут определять тематику материалов, которые подросткам будет разрешено просматривать.
Функцию, которая позволяет родителям связать свою учётную запись с профилем ребёнка, сервис TikTok представил ранее. Теперь же функционал контроля расширен, чтобы дать взрослым набор инструментов для создания «безопасного и благоприятного места для самовыражения», сказано в заявлении разработчиков.
В частности, отныне родители получат возможность запретить несовершеннолетнему искать определённые материалы, хештеги и аудиозаписи. Кроме того, они смогут сами решить, публичным или частным должен быть аккаунт ребёнка.
Помимо прочего, можно будет ограничить число пользователей, которым разрешено писать личные сообщения владельцу профиля и комментировать его видеоролики. Более того, TikTok отключит функцию личных сообщений для подростков младше 16 лет, им нельзя будет отправлять фото и видео.
По данным ТАСС, число пользователей TikTok
Ранее NEWS.ru писал, что российское Министерство просвещения анонсировало новую социальную сеть для школьников, которая призвана стать аналогом TikTok.