TikТok позволит родителям контролировать досуг детей

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TikTok вводит дополнительные меры контроля, которые позволят родителям ограничивать время, которое их дети проводят в социальной сети. Кроме того, взрослые смогут определять тематику материалов, которые подросткам будет разрешено просматривать.

Функцию, которая позволяет родителям связать свою учётную запись с профилем ребёнка, сервис TikTok представил ранее. Теперь же функционал контроля расширен, чтобы дать взрослым набор инструментов для создания «безопасного и благоприятного места для самовыражения», сказано в заявлении разработчиков.

В частности, отныне родители получат возможность запретить несовершеннолетнему искать определённые материалы, хештеги и аудиозаписи. Кроме того, они смогут сами решить, публичным или частным должен быть аккаунт ребёнка.

Помимо прочего, можно будет ограничить число пользователей, которым разрешено писать личные сообщения владельцу профиля и комментировать его видеоролики. Более того, TikTok отключит функцию личных сообщений для подростков младше 16 лет, им нельзя будет отправлять фото и видео.

По данным ТАСС, число пользователей TikTok превышает 800 млн человек. Социальной сетью пользуются жители почти 150 стран.

Ранее NEWS.ru писал, что российское Министерство просвещения анонсировало новую социальную сеть для школьников, которая призвана стать аналогом TikTok.