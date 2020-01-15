https://static.news.ru/photo/d94909be-3774-11ea-9aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: news.samsung.com

Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.

Первыми устройствами с новой упаковкой стали интерьерные телевизоры The Serif. Пользователи смогут на своё усмотрение сделать прикроватную тумбочку, подставки для журналов, домик для кошки или другую мебель. Инструкции по сборке, на которую, как отмечают в компании, уйдёт не более получаса, доступны по QR-коду на боковой стороне коробки.

Дизайн Eco-Packaging был отмечен наградой CES Innovation Awards за содействие эффективному использованию природных ресурсов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что автор ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал возможные изображения грядущего флагмана Samsung Galaxy S20+ 5G. Устройство должно получить круглый вырез посередине экрана под фронтальную камеру и прямоугольную основную квадрокамеру.