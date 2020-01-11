Автор ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал возможные изображения грядущего флагмана Samsung Galaxy S20+ 5G. Устройство должно получить круглый вырез посередине экрана под фронтальную камеру и прямоугольную основную квадрокамеру.
Другой инсайдер под псевдонимом Ice universe поделился характеристиками новой линейки. По его сведениям, 108-мегапиксельный модуль ISOCELL Bright HMX будет использоваться только в самой «старшей» модели — S20 Ultra, в то время как S20 и S20+ получат датчик нового поколения на 12 Мп.
Кроме того, инсайдер заметил, что предполагаемое название нового складного смартфона Samsung, Bloom, не так давно засветившееся в Сети, используется как кодовое, а настоящим станет Galaxy Z Flip.