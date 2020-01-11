https://static.news.ru/photo/76d2c548-35d2-11ea-a617-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.samsung.com

Автор ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал возможные изображения грядущего флагмана Samsung Galaxy S20+ 5G. Устройство должно получить круглый вырез посередине экрана под фронтальную камеру и прямоугольную основную квадрокамеру.

S20+ 5G looks absolutely insane pic.twitter.com/0vppZ65wys — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 12, 2020

Другой инсайдер под псевдонимом Ice universe поделился характеристиками новой линейки. По его сведениям, 108-мегапиксельный модуль ISOCELL Bright HMX будет использоваться только в самой «старшей» модели — S20 Ultra, в то время как S20 и S20+ получат датчик нового поколения на 12 Мп.

Кроме того, инсайдер заметил, что предполагаемое название нового складного смартфона Samsung, Bloom, не так давно засветившееся в Сети, используется как кодовое, а настоящим станет Galaxy Z Flip.

Galaxy Z Flip pic.twitter.com/WKA5mpICVE — Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020

Презентация линейки Galaxy S20 должна пройти 11 февраля в Сан-Франциско в 22:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12. Её релиз должен состояться в середине 2020 года.