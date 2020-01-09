Китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12. Её релиз должен состояться в середине 2020 года.
Xiaomi пока не раскрывает никаких деталей о MIUI 12, но больше информации о ней появится в ближайшие месяцы. В этом году компания отметит 10 лет с момента релиза первой версии оболочки, поэтому поклонники продукции готовятся к значительным изменениям.
В ноябре 2019 года в Сети появилась информация, что разработчики добавят в MIUI 12 поддержку глобального общесистемного тёмного режима.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Xiaomi запустила в России продажи линейки флагманов Mi Note 10. Устройства стали первыми в мире смартфонами с главным модулем на 108 Мп.
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