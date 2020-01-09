https://static.news.ru/photo/1f518038-88bd-11e9-ae12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com

Китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12. Её релиз должен состояться в середине 2020 года.

Xiaomi пока не раскрывает никаких деталей о MIUI 12, но больше информации о ней появится в ближайшие месяцы. В этом году компания отметит 10 лет с момента релиза первой версии оболочки, поэтому поклонники продукции готовятся к значительным изменениям.

В ноябре 2019 года в Сети появилась информация, что разработчики добавят в MIUI 12 поддержку глобального общесистемного тёмного режима.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Xiaomi запустила в России продажи линейки флагманов Mi Note 10. Устройства стали первыми в мире смартфонами с главным модулем на 108 Мп.