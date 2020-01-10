https://static.news.ru/photo/731d46e8-3399-11ea-bebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samsung

Глава подразделения IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донг Джин Ко провёл закрытую встречу с ключевыми партнёрами на выставке CES 2020. В ходе неё прошла презентация следующего складного смартфона компании, который должен получить название Galaxy Bloom.

Как утверждает источник, Ко продемонстрировал рендер устройства и объяснил, почему оно получило дизайн, отличающийся от Galaxy Fold. Форма Bloom была вдохновлена силуэтом компактной пудры от знаменитого французского косметического бренда. Новый складной смартфон будет ориентирован на женскую аудиторию от 20 лет, и его дизайн будет ассоциироваться у них с чем-то знакомым.

В рамках встречи также подтвердилось название преемника Galaxy 11 — флагман действительно будет запущен как Galaxy S20 в честь начала нового десятилетия. Samsung готовит к выпуску три модели: Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra. Кроме того, вся линейка флагманов вместе с Galaxy Bloom будут поддерживать записи видео в 8K-разрешении.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung представила смартфон Galaxy Xcover Pro. Устройство отличается повышенной защищённостью от падений и воздействия внешней среды.