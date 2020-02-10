https://static.news.ru/photo/4ff91854-4c17-11ea-b795-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» разработал комплекс для автоматизированного управления беспилотными транспортными средствами — электровозами, электромобилями, промышленными тележками, перевозящими грузы на территории промышленных производств. Предприятие входит в Ростех.

Оборудование создано на основе методов позиционирования в реальном времени. Активная метка крепится на контролируемой технике, датчики вычисляют координаты объекта.

В свою очередь система интеллектуального зрения, обрабатывающая изображения с видеокамер, определяет преграды на пути, ищет выезд за пределы полосы движения, распознаёт дорожную разметку, говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Mobile Inform Group (MIG) и АО «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС), входящее в структуру Ростеха, намерены выпустить линейки защищённых мобильных устройств для корпоративного сегмента. Смартфоны и планшеты стоимостью до 60–90 тыс. руб. будут производиться на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.

АИС планирует вложить 1 млрд руб., включая собственные и заёмные средства, MIG — более 50 млн рублей. Объём производства может составить до нескольких десятков тысяч штук в год.