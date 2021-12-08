Россиянам объяснили, почему не стоит часто выключать компьютер

Частое выключение компьютера может привести к износу некоторых его деталей, рассказал руководитель направления ПК и моноблоков Acer в России Иван Пудонин. Он назвал каждый запуск компьютера «всплеском мощности», который сокращает срок службы некоторых компонентов устройства, цитирует его «Газета.Ru».

Каждый запуск компьютера — это «всплеск» мощности, который влияет на срок службы компонентов, поэтому количество запусков желательно минимизировать, — пояснил Пудонин.

Он уточнил, что если пользователь редко пользуется ПК, то в таком случае устройство лучше выключать, потому что в работающем состоянии компьютер потребляет дополнительную энергию и ресурсы. Однако если компьютером пользуются на протяжении всего дня, то устройство лучше оставлять включённым, уточнил Пудонин. Эксперт подчеркнул: устройства с традиционными жёсткими HDD дисками лучше выключать.

В таких дисках есть движущиеся части — их «холостая» работа будет негативно сказываться на ресурсе. Современным SSD-дискам такая проблема не страшна, — резюмировал он.

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