Российские пользователи пожаловались на сбой у «Яндекса»

https://static.news.ru/photo/07205318-8e15-11eb-a029-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интернет-пользователи по всей России столкнулись со сбоем у «Яндекса». Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным портала, чаще всего пользователи жалуются на проблемы с почтой (54%), самим сайтом (43%) и сервисом «Яндекс.Деньги». О сбоях сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов.

Неполадки начались ранним утром и достигли пика после 11:00. Именно в это время поступило наибольшее количество жалоб. По состоянию на 11:16 мск зафиксировано 207 обращений.

Как писал NEWS.ru, 24 марта пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети Instagram. Проблемы с сервисом начались примерно в 21:15 по московскому времени. С ними столкнулись пользователи из многих европейских стран, включая Россию, Германию, Венгрию и Польшу. Большинство столкнулось с наличием сложностей с загрузкой ленты новостей — об этом сообщили 66% испытывающих проблемы. Ещё у 20% наблюдаются сбои при попытке войти в аккаунт, а у 12% проблемы при размещении публикации.