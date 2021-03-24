Сбой произошёл в работе Instagram

https://static.news.ru/photo/4d3fb9fa-8cd1-11eb-9d9c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети Instagram.

Проблемы с сервисом начались примерно в 21:15 по московскому времени. На них пожаловались пользователи из многих европейских стран, включая Россию, Германию, Венгрию и Польшу.

Большинство пользователей сообщают о наличии сложностей с загрузкой ленты новостей — об этом сообщили 66% испытывающих проблемы. Ещё у 20% наблюдаются сбои при попытке войти в аккаунт, а у 12% проблемы при размещении публикации, следует из данных сервиса Downdetector.

Ранее NEWS.ru сообщал, что последний серьёзный сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp может быть связан с заявлениями президента США Джо Байдена на тему кибервоздействия на РФ. Об этом заявил политолог Александр Асафов. По мнению Асафова, в ближайшее время с западными интернет-сервисами могут случиться новые «неприятности». Сбой наблюдался 19 марта в ряде стран, включая Россию.