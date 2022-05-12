Российские авиаперевозчики перейдут на отечественное ПО «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и «Россия» планируют перейти на отечественную систему бронирования билетов

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«Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и «Россия» планируют перейти на отечественную систему бронирования билетов, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Ростеха. Представители госкорпорации уточнили, что новое программное обеспечение — продукт совместной разработки Ростеха и крупной российской технологической фирмы «Сирена-трэвел». Разработчики уточнили, что обновлённая система защитит личные данные пассажиров и заместит зарубежные сервисы брони.

«Аэрофлот» начнёт эксплуатировать систему брони этим летом. «Победа», «Уральские авиалинии» и «Россия» перейдут на новое ПО до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines на фоне санкций в октябре перейдёт на отечественную систему бронирования билетов. По итогам тендера перевозчик выбрал систему ОРС. Авиакомпания уже провела испытания резервной системы на тот случай, если испанская Amadeus будет отключена.

Международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» договорились временно остановить членство перевозчика. Воздействие этого шага на клиентов будет ограниченным, об изменениях в льготах и услугах SkyTeam клиентов будут информировать дополнительно.