https://static.news.ru/photo/14d60540-c669-11e9-b2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Госкорпорация «Роскосмос» не будет топить в океане «Союз МС-14» с человекоподобным роботом «Фёдором» на борту. О такой возможности, в случае очередной неудачной стыковки, говорили эксперты.

Роскосмос не рассматривает вариант затопления корабля в океане, его системы работоспособны для штатной посадки на Землю, — сообщили в госкорпорации.

По словам эксперта космической отрасли Ивана Моисеева, очередные попытки стыковки — рискованное дело. Принятая в случае таких неудач практика — затопление корабля, сказал он « Интерфаксу ». По его словам, «Союз МС-14» сможет предпринимать попытки пристыковаться к МКС ещё в течение недели, пока не будет израсходован ресурс его двигателей.

Стыковка «Союза МС-14» с Международной космической станцией была отменена из-за проблем в системе автоматике. Корабль совершит повторную попытку соединиться с МКС утром в понедельник, 26 августа. За это время экипаж станции должен решить проблему, писал News.ru.

Комментарий первого заместителя генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимира Соловьева о стыковке корабля #СоюзМС14 .



Повторная стыковка с Международной космической станцией будет утром 26 августа pic.twitter.com/mLU84ecE7y — РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 августа 2019 г.

«Фёдор» отправился в космос с Байконура 22 августа. Планировалось, что испытательный полёт корабля «Союз МС-14» на ракете «Союз-2.1а» завершится 7 сентября. На борту МКС «Фёдор» должен выполнить до шести экспериментов.