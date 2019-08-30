https://static.news.ru/photo/b4143b64-cabe-11e9-8c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look

Учёные государственной корпорации «Росатом» намерены усовершенствовать систему мониторинга радиационной обстановки на предприятиях атомной отрасли, что позволит информировать общественность об их безопасной эксплуатации.

На данный момент система контроля радиационной обстановки (АСКРО) решает только часть задач — оценивает мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-облучения, но не фиксирует наличие альфа- и бета-излучателей, способных попасть во внешнюю среду, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения. Об этом сообщил один из врачей больницы в Архангельске, куда доставили троих пострадавших.