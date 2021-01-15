Пользователи Twitter пожаловались на сбои

https://static.news.ru/photo/62a6a7ac-57c7-11eb-ad27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сбои в работе Twitter зафиксированы на территории США и Канады, говорится на сайте Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным , 54% пользователей столкнулись с проблемами в работе сайта. Среди владельцев смартфонов поступают жалобы на приложение — 35% для iPhone и 9% для Android. Первые сообщения о сбоях поступили в 08:00 мск.

Чаще всего на неполадки жалуются пользователи из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла и Ванкувера.

Как писал NEWS.ru, крупный сбой в работе сервиса видеосвязи Skype был зафиксирован 13 января у пользователей со всего мира. Основная часть жалоб касалась проблем, возникающих при попытке входа в аккаунт. Также присутствовали сбои при отправке сообщений, входе на сайт сервиса и работе функции аудиозвонков.

Также 14 января пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о проблемах с доступом к сервису. Проблемы начались примерно в 21:08 по московскому времени.