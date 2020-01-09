https://static.news.ru/photo/497efa0e-32d9-11ea-ac90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Онлайн-магазин приложений App Store остаётся одним из самых перспективных сервисов компании Apple. В период с 24 декабря 2019 года по 1 января 2020 года пользователи потратили в нём более $1,4 млрд.

Доход от App Store оказался на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018–2019 годов. Только за 1 января юзеры потратили $386 млн. Кроме того, число ежемесячно активных пользователей новостного сервиса Apple News достигло достигло 100 млн.

Что насчёт смартфонов компании, то в декабре производитель значительно увеличил поставки аппаратов в Китае, отчасти благодаря популярности iPhone 11. За год отгрузки устройств выросли на 18,7%, до примерно 3,18 млн единиц. Увеличение спроса на «яблочные» смартфоны может повлиять на общие продажи iPhone в преддверии китайского Нового года, который в 2020 году наступит 25 января.

Ранее NEWS.ru рассказал, что стоимость смартфона iPhone 7 в России рекордно снизилась. Модель устройства на 32 Гб сейчас доступна по цене около 23 тысяч рублей.