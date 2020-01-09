Онлайн-магазин приложений App Store остаётся одним из самых перспективных сервисов компании Apple. В период с 24 декабря 2019 года по 1 января 2020 года пользователи потратили в нём более $1,4 млрд.
Доход от App Store оказался на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018–2019 годов. Только за 1 января юзеры потратили $386 млн. Кроме того, число ежемесячно активных пользователей новостного сервиса Apple News
Что насчёт смартфонов компании, то в декабре производитель значительно
Ранее NEWS.ru рассказал, что стоимость смартфона iPhone 7 в России рекордно снизилась. Модель устройства на 32 Гб сейчас доступна по цене около 23 тысяч рублей.
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