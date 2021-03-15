Пользователей WhatsApp предупредили об отключении

https://static.news.ru/photo/b67e7106-8590-11eb-8845-96000091f725_660.jpg Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе.

Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.

В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения, — цитирует РИА Новости сообщение.

Мессенджер будет работать только на приём звонков и уведомлений. При этом неактивные аккаунты удалят уже через 120 дней с последнего использования приложения.

От мессенджера сегодня отказались уже более 30 млн пользователей из-за его новой политики. Большинство пользователей не согласны передавать свои личные данные и контакты в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи WhatsApp смогут звонить друг другу не только со смартфонов, но и с персональных компьютеров. Об этом сообщила компания Facebook, которой принадлежит мессенджер. Все звонки, как заверили разработчики, будут защищены сквозным шифрованием, администрация WhatsApp не сможет видеть или слышать их.