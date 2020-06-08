Полиция в Абу-Даби приняла на работу российского робота

https://static.news.ru/photo/af3e115e-a98a-11ea-a805-fa163e074e61_660.jpg Promobot Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский робот Promobot стал сотрудником полиции Абу-Даби, в рядах которой будет вести патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями полицейских объектов, а также измерять температуру людям.

Робот был создан компанией-резидентом фонда «Сколково» «Промобот». Он владеет английским и арабским языками. Лингвистическая база нового сотрудника полиции Абу-Даби содержит несколько тысяч вопросов и ответов. Кроме того, он оснащён системой распознавания лиц, хранит информацию обо всех полицейских, посетителях и разыскиваемых преступниках.

В этой должности робот исключает все так называемые «ошибки человеческого фактора» — он не устаёт, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — никогда не ошибается, — передаёт РИА Новости слова директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные Гарвардского университета создали новую версию робота-таракана HAMR, которая отличается более миниатюрными размерами. Длина устройства составляет всего 2,25 см, а масса — 320 мг.