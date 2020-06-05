В Гарварде создали новую версию робота-таракана

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Учёные Гарвардского университета создали новую версию робота-таракана HAMR, которая отличается более миниатюрными размерами. Длина устройства составляет всего 2,25 см, а масса - 320 мг.

От предыдущей версии новый HAMR отличается не только габаритами. Благодаря пьезоэлектрическим актуаторам, он может не только передвигаться по какой-либо поверхности, но и преодолевать препятствия. Актуаторы работают по особой схеме, что позволят роботу двигаться произвольным образом.

Пока новый робот-таракан существует только в виде прототипа – электроэнергия и управляющие сигналы подаются ему по проводам. Однако уже в ближайшее время разработчики собираются сделать его полностью автономным.

Максимальная скорость передвижения робота составляет 31,3 см в секунду. По словам авторов проекта, HAMR можно будет задействовать в самых различных областях, где человеку работать трудно. Например, в диагностике и ремонте авиационных двигателей, сообщает IEEE Spectrum.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянские изобретатели сконструировали робота-краба SILVER2, который может ходить по морскому дну. Его предполагается использовать в исследовательских целях в условиях сложного рельефа.