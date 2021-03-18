Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном

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Рендер первого складывающегося iPhone, созданного на основе актуальных утечек о новой модели, создали в LetsGoDigital.

У нового смартфона от Apple экран будет гибким, а форма напоминать «раскладушку» и походить на Motorola Razer. Motorola и Samsung уже выпускали похожие модели. При этом последняя компания называется как поставщик для Apple гибких OLED-матриц.

Судя по рендеру, новый Flip внешне будет похож на iPhone 12. Ожидается, что в Apple как минимум на несколько лет вернулись к «квадратному» корпусу. При этом рядом с камерой у смартфона появится дополнительный экран для уведомлений.

Сетевые информаторы считают, что первый гибкий iPhone официально представят не раньше 2022 года, а называться он будет Fold. Стоить такой смартфон будет недёшево, ведь аналогичные Android -гаджеты продаются в России дороже 100 тыс. рублей.

Apple ранее согласилась на условия Минцифры России по предустановке приложений российских разработчиков на устройства компании. При первой настройке пользователям предложат установить некоторые сервисы. У россиян будет возможность отказаться от установки обязательных приложений, если они им не нужны. Для этого нужно будет убрать галочки напротив ненужных сервисов.

NEWS.ru писал, что журналисты издания Bleeping Computer выяснили, что любой iPhone можно вывести из строя, если настроить устройство на определённый регион. Сотрудники СМИ обратили внимание на проблему, которую описывали пользователи официального форума Apple.