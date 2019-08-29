https://static.news.ru/photo/8c67dd32-ca5a-11e9-ae74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jenny Norquist/moodboard/Global Look Press

Около половины россиян (43%) включают телевизор каждый день. При каждый пятый житель страны смотрит его раз в полгода или реже.

Несколько раз в неделю ТВ смотрят 17%, пару раз в месяц — 12%, остальные — один раз в 2-5 месяцев. При этом практически у всех опрошенных есть телевизоры: из них две трети (73%) стоят в гостиной, 44% — в спальне, 38% — на кухне.

Россияне чаще всего смотрят фильмы (53%), новости (48%) и познавательные передачи (42%). Менее популярными оказались сериалы (29%), спортивные программы (26%) и мульфильмы (24%). Меньше всего владельцы ТВ смотрят развлекательные (16%) и музыкальные передачи (16%), а также ток-шоу (14%).

Согласно опросу, проведённому Hi-Tech Mail.ru, почти половина респондентов (44%) обновляли технику более 5 лет назад, еще 17% — 3-5 лет назад, 23% — от 1 до 3 лет и лишь 16% пользователей купили телевизор менее года назад.

Ранее News.ru сообщил, российские пользователи чаще всего отдают в ремонт ноутбуки ASUS (19%). На втором и третьем местах расположилась продукция Lenovo (18%) и HP (15%). Четвёртую позицию заняли ноутбуки Acer (9%), пятую — Dell (7%). Замыкает шестёрку Apple с 7%.

