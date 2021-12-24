Недобровольное согласие: россияне не могут защитить свои данные в Сети

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, подведомственный Роскомнадзору, инициирует поправки в законы о персональных данных, рассказала NEWS.ru его директор Людмила Куровская. Специалисты организации отмечают, что россияне даже не осознают, когда цифровые сервисы нарушают их права, а отстоять свои персональные данные в суде не удаётся из-за судебных стереотипов. При этом опрошенные NEWS.ru специалисты обращают внимание на риски для бизнеса, из-за которых крупные компании собирают согласия «на всякий случай».

По словам Куровской, операторы персональных данных — агрегаторы финансовых услуг, маркетплейсы и даже компании по аренде самокатов — навязывают клиентам необходимость дать согласие на обработку персональных данных. Только подписав соответствующий документ, потребитель может зарегистрироваться в сервисе и, например, узнать цены на товары и услуги.

Специалисты центра в качестве физических лиц обращались в суды. Они требовали «прекратить навязывать нам дачу согласий на обработку персональных данных». Кроме того, они пытались добиться изменения пользовательского соглашения, чтобы позволить клиенту вносить коррективы в текст и самостоятельно выбирать, «готов ли он делиться своими контактами для рекламных рассылок интернет-магазина».

Наша практика показала, что судьи неохотно встают на сторону граждан, когда речь идёт о защите их персональных данных. Главный аргумент — «соглашайся или уходи»: если вы не согласны с тем, как условный гипермаркет продуктов или автосалон собирается обрабатывать и, вероятно, распространять ваши личные сведения, не вступайте с ним в правоотношения, — рассказала директор организации.

Она считает, что компании пользуются правовой неграмотностью россиян и чувствуют безнаказанность. Пользователей «заставляют» предоставлять о себе лишние данные, а те зачастую не понимают, что их права нарушаются, а называть свой пол или возраст необязательно.

Я уверена, что со временем мы сможем изменить эту ситуацию. Центр будет и дальше обжаловать решения тех судов, которые отказали в удовлетворении исков к операторам. Также мы примем участие в инициировании поправок, которые усовершенствуют законодательство в области персональных данных. Сегодня оно «запаздывает» и не предлагает достаточно эффективного механизма по защите прав граждан, — подчеркнула Куровская.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в разговоре с NEWS.ru напомнил, что с 1 марта вступил в силу закон, который позволяет россиянам удалить свои персональные данные из открытого доступа. Если компании отказываются делать это по запросу граждан, их могут оштрафовать.

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При этом депутат признал, что существует проблема низкой правовой грамотности в сфере охраны этих сведений. Люди не знают, что могут не подписывать согласие или ограничить использование своих данных, например, для рекламы. По его словам, власти продолжат совершенствовать законодательство и подход России в этой сфере близок к европейскому.

Мы, как и они, считаем, что персональными данными должен распоряжаться непосредственно их носитель. Это не собственность государства. Понятно, что новая экономика строится на данных, но мы даём людям инструменты, чтобы обезопасить себя. Нужно просто владеть этими инструментами, а, к сожалению, подавляющее большинство граждан сегодня либо относятся к персональным данным как к формальности, либо не знают свои права, — отметил он.

Горелкин добавил, что сейчас ведутся переговоры с Министерством образования для совершенствования школьного курса цифровой грамотности. В отношении операторов персональных данных власти продолжат повышать штрафы за нарушения в этой сфере.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, что попытки изменить законодательство о персональных данных власти уже предпринимали. Однако он уверен, что нормы следовало бы сделать жёстче.

По его словам, есть множество услуг и товаров, приобретение которых не требует предоставления персональных данных. При этом пользователям всё равно «навязывают» подписание согласия на обработку сведений о себе, даже если речь идёт о покупке телефона, который в физическом магазине можно купить просто за наличные.

Необязательно спрашивать паспорт при продаже презервативов, — подчеркнул он.

Эксперт считает, что проблема возникла «не из-за каких то злых умыслов», а из-за неопределённости регуляторов. Он сравнил действия Роскомнадзора в Интернете с действиями Роспотребнадзора, когда тот постоянно проводил контрольные закупки в магазинах.