Озвучена цена бизнес-джета Aurus

Глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе презентации бренда на Dubai Airshow 2021 заявил, что стоимость нового ВИП-самолёта на базе Sukhoi Superjet 100 под брендом Aurus составит от 39 млн до 50 млн долларов. Он отметил, что стоимость самолёта существенно ниже аналогов от конкурентов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Известно, что самолёт получил название Aurus Business Jet (ABJ) и в самой дорогой комплектации он будет оснащён семью дополнительными топливными баками. Это позволит воздушному судну совершать перелёты из Москвы во Владивосток без дозаправки.

Эксперты отмечают, что такой бизнес-джет может заинтересовать в первую очередь заказчиков из стран, которые находятся под санкциями. Максимальное оснащение ABJ предусматривает установку полноценной душевой кабины, встроенного электрического трапа, спутникового Интернета со скоростью 20 Мбит/с, позволяющего проводить видеоконференции в полёте, а также другие опции.

Ранее Сергей Чемезов заявил, что сформирован технический облик перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. По его словам, самолёт получит передовую авионику и систему радиоэлектронной борьбы.