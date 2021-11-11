Ростех раскрыл «начинку» новейшего российского истребителя Checkmate

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил ТАСС, что сформирован технический облик перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. По его словам, самолёт получит передовую авионику и систему радиоэлектронной борьбы. Об этом он рассказал в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

Идёт активная работа по проекту. Технический облик машины в целом сформирован, выстраивается кооперация. Checkmate получит передовую бортовую электронику, в том числе радар с АФАР и очень эффективную систему РЭБ, — поделился Чемезов.

Он добавил, что открытая архитектура позволит адаптировать машину под конкретного заказчика. Глава «Ростеха» заявил, что уже обсудил с иностранными заказчиками возможные поставки российского однодвигательного истребителя. Он отметил, что облик истребителя будет отличаться в зависимости от географии применения.

Ранее стало известно, что американские военные оснастят истребители пятого поколения F-35A Lightning II термоядерными бомбами B61-12 для нанесения ударов по территории России. B61-12 предназначены для высокоточного поражения защищённых укрытий противника. Мощность бомбы составляет 50 килотонн в тротиловом эквиваленте.