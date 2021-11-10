F-35A получат термоядерные бомбы для удара по командному пункту России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:01, 11 ноября 2021
Фото: pixabay.com
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Американские военные оснастят истребители пятого поколения F-35A Lightning II термоядерными бомбами B61-12 для нанесения ударов по территории России. B61-12 предназначены для высокоточного поражения защищённых укрытий противника. Мощность бомбы составляет 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.
Одной из целей может быть российский командный пункт управления ракетным вооружением, нанесение по которому ядерного удара разорвёт цепочку командования между Москвой и её тактическими ядерными силами, — сказано в статье.
При этом автор отмечает: хотя оружие создано для поражения военных целей, оно является ядерным. В результате его применения начнётся череда ответных ядерных ударов, которые приведут к катастрофическим потерям среди мирного населения.
Ранее президент Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил, что оружие и военная техника, поступающие в российскую армию, не только не уступают зарубежным аналогам, но и по многим параметрам превосходят их. Он также отметил, что в новой госпрограмме вооружений должны быть учтены самые передовые технологии.