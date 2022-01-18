«Одноклассники» выплатят разработчикам мобильных игр более миллиарда рублей

Социальная сеть «Одноклассники» выплатит свыше 1,2 млрд рублей за 2021 год разработчикам мобильных игр. Их месячная аудитория в прошлом году превысила 13 млн пользователей, сообщает пресс-служба соцсети.

Продолжают увеличивать популярность мобильные HTML-5 игры, а за 2021 год доходы создателей мобильных игр выросли на 25,7% в сравнении с прошлым. Разработчики получают долю от оборота всей платформы по системе за внутриигровые покупки пользователей.

Пресс-служба ОК

Кроме того, «Одноклассники» развивают рекламную монетизацию игр, благодаря чему доходы разработчиков за размещение рекламы выросли за год более чем в три раза. В декабре прошлого года был установлен рекорд по сумме выплат создателю игр — 33 млн рублей.

Пользователей тоже стало больше — на 16,3% увеличилось количество тех, кто играет каждый день. 82% из них используют платформу Android.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги года в разделе «Общение и контент». В пятёрку самых «общительных» городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск и Ростов-на-Дону. При этом жители столицы отправили в два раза больше сообщений, чем все остальные города — участники топа. По имеющимся данным, пользователи социальной сети больше всего сообщений отправляют в воскресенье — 15,6% от общего числа.