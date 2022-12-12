Названы самые уязвимые для кибератак российские сектора «Лаборатория Касперского»: промышленному сектору РФ нужна серьезная защита от кибератак

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Наиболее важным для защиты сектором в России с точки зрения информационной безопасности и потенциальных нападений хакеров является отечественная промышленность. Об этом РИА Новости рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Анна Кулашова. По ее словам, наблюдается рост количества атак на информационные системы предприятий, также увеличиваются риски нападений на физическую инфраструктуру с использованием дронов.

Один из самых привлекательных сейчас секторов с точки зрения атак на систему безопасности — это промышленность. Мы видим все больше атак на системы автоматизированного управления предприятием. И наши кейсы показывают, что нет полностью закрытых контуров, и злоумышленники используют разные лазейки, пытаясь прорваться туда. Причем мы видим рост атак на промышленные объекты не только в России, но и в развитых странах, — отметила Кулашова.

Она также рассказала, что в компании наблюдают рост инцидентов, связанных с использованием дронов. По мнению представителя компании, беспилотники могут использоваться, в частности. для шпионажа. В этой связи разрабатываются специальные программы, которые могут обнаружить дрон и посадить его или вернуть на базу.

Ранее издание Politico сообщило, что страны НАТО готовятся пользоваться в конфликте на Украине услугами хакеров и новыми технологиями. По информации издания, в ходе учений, прошедших в Эстонии, киберсилы Альянса использовали новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта. Чтовестно, что в Таллине собрались около 150 экспертов по кибербезопасности НАТО из США, Европы и Японии.

Президент России Владимир Путин указывал, что против России была развязана масштабная война в киберпространстве. Однако киберагрессия, как и «санкционный наскок», по его словам, в целом провалились, поскольку Москва была готова к такому развитию дел. Глава государства добавил, что кибератаки совершаются из разных стран, их чёткая координация указывает на то, что это деятельность госструктур.