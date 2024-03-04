«Надеюсь, что не доживу»: Медведев признал угрозу порабощения человечества Медведев допустил, что искусственный интеллект может поработить человечество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые», допустил, что искусственный интеллект может поработить человечество. Отвечая на вопрос журналистов о том, требуют ли нейросети дополнительного контроля, он отметил, что нейросети уже проникли во многие сферы человеческой жизни и их развитие происходит в очень быстром темпе, передает корреспондент NEWS.ru. Медведев также выразил надежду, что не доживет до того дня, когда ИИ придет к выводу, что человек ему не нужен.

На самом деле искусственный интеллект уже везде. Слава богу, что он нами еще не управляет. Хотя есть предположение о том, что вот-вот это случится. Небезызвестный Илон Маск на эту тему достаточно много рассуждал, что вот-вот нас поработит искусственный интеллект. Понимаете, вот эти перемены в жизни человечества, они идут очень быстро, — сказал он.

Медведев напомнил, что любое издание, ныне существующее на бумаге или в Сети, содержит больше информации, чем человек эпохи Средневековья получал за год. По его словам, этот пример иллюстрирует, насколько современный мир отличается от того, что существовал до изобретения информационных технологий.

И этот мир развивается по взрывным законам. Еще совсем недавно мы думали о том, что и как будет происходить. А сейчас искусственный интеллект уже пришел к нам в виде различных гаджетов, в виде самых разных приборов, которые используются, машин, механизмов, — пояснил он.

Рассуждая на эту тему, зампред Совбеза РФ вспомнил и об СВО. Он отметил, что сейчас российские военные активно используют беспилотные летательные аппараты, которые работают на базе искусственного интеллекта. По его словам, это стало уже повседневной, но печальной реальностью, которая демонстрирует скорость проникновения таких технологий в жизнь человека.

Я бы не хотел дожить до того времени, надеюсь, что не доживу, когда так называемый суперинтеллект, третья генерация искусственного интеллекта придет к выводу, что человек ему не нужен, — заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что государства, которые признают суверенитет и территориальную целостность России, тем самым признают вхождение Донбасса и Новороссии в состав РФ. По его словам, с точки зрения международного правопорядка все эти регионы уже являются частью России.