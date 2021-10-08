Московский суд пригрозил Google новым многомиллионным штрафом

В России американской компании Google пригрозили новым многомиллионным штрафом за отказ удалять запрещённый в стране контент. По этим протоколам транснациональной корпорации может быть выписан штраф до восьми млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд Москвы.

В суд поступили два протокола, составленных в отношении Google по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по каждому из протоколов Google грозит штраф до четырёх млн рублей. Судебное заседание по делу в отношении компании пройдёт 8 ноября.

В общей сложности с начала года Facebook получила штрафов более чем на 80 млн рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 млн, Telegram — 40 млн. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 млн рублей оказался первым.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал штрафы Twitter законными. Компания должна заплатить 5,5 млн рублей за неудаление противоправной информации.