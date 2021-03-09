Мобильное приложение для оплаты услуг «лицом» запускается в России

https://static.news.ru/photo/d87189b2-8160-11eb-9689-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильное приложение, позволяющее самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные, запускается в России. Это позволит после получать коммерческие и государственные услуги.

Запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии будет носить одноимённое название. На основе биометрии пользователи смогут производить оплату «по лицу», проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, сообщает РИА Новости.

Также с помощью этого приложения можно будет дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. В дальнейшем планируется расширение сферы применения биометрической системы, исходя из запросов общества.

Оплату «по лицу» планируется запустить в магазинах «Лента» и сети кофеен Coffee Bean. Для этого клиенту нужно сдать данные в единую биометрическую систему. По последним данным, там уже хранится порядка 150 тысяч слепков. Банки же собирают биометрические данные отдельно в собственную базу.

Оплатить услуги можно будет, даже если пользователь забыл карту дома или у него разрядился смартфон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лицо и голос можно будет использовать для моментальной оплаты покупок в магазинах после вступления в силу поправок о применении биометрии. Закон, расширяющий её возможности, планировали принять до конца 2020 года.