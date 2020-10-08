Покупки в магазинах можно будет оплатить по лицу и голосу

https://static.news.ru/photo/57a0e91a-09c2-11eb-af55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лицо и голос можно будет использовать для моментальной оплаты покупок в магазинах после вступления в силу поправок о применении биометрии. Закон, расширяющий её возможности, может быть принят до конца текущего года.

Готовится к запуску оплата по лицу в сети магазинов «Лента». Такая же работа ведётся крупнейшим оператором и производителем вендинговых аппаратов, пишут «Известия». Оплатить по слепкам лица и голоса свои покупки можно будет взглядом в камеру.

Оператором единой биометрической системы выступает «Ростелеком». Компания готова обеспечить работу сервиса к моменту принятия законопроекта. Плюсы биометрической оплаты заключаются в том, что значительно сокращается время обслуживания покупателя. Точность распознавания для удалённой идентификации составляет 99,9%.

В системе работает алгоритм Liveness Detection, который позволяет отличить живого человека от фотографии и при необходимости запрашивать пароль, — пояснил изданию оператор сервиса.

Закон о биометрии уже прошёл первое чтение летом прошлого года. Затем он был заморожен. Сейчас слепки лица и голоса можно применять только для удалённого открытия вкладов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые финансовые организации, в числе которых Сбербанк, ВТБ и ДОМ.РФ, намерены увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении. Нововведение коснётся клиентов, которые сдали биометрические слепки.