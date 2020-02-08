Минкомсвязь намерена сертифицировать в России устройства с поддержкой стандарта Wi-Fi 6.
После их утверждения компании, использующие технологии, перестанут ограничивать функционал оборудования на территории страны. Как считают производители, преимущества Wi-Fi 6, в том числе более высокая пропускная способность сети и возможность подключения большего числа абонентов, позволят значительно улучшить качество связи.
При этом для использования стандарта его должны поддерживать обе стороны: как девайс абонента, так и передающее оборудование,
Ранее NEWS.ru рассказал, что Google подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию нового товарного знака. Он получит название Pigweed, а в качестве категории значится «программное обеспечение для работы с компьютером».
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