https://static.news.ru/photo/30f68312-4bd4-11ea-affc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/Global Look Press

Минкомсвязь намерена сертифицировать в России устройства с поддержкой стандарта Wi-Fi 6.

После их утверждения компании, использующие технологии, перестанут ограничивать функционал оборудования на территории страны. Как считают производители, преимущества Wi-Fi 6, в том числе более высокая пропускная способность сети и возможность подключения большего числа абонентов, позволят значительно улучшить качество связи.

При этом для использования стандарта его должны поддерживать обе стороны: как девайс абонента, так и передающее оборудование, сообщает газета «Коммерсант». Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что Wi-Fi 6 сможет конкурировать с развивающимся 5G.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию нового товарного знака. Он получит название Pigweed, а в качестве категории значится «программное обеспечение для работы с компьютером».