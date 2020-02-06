Компания Google подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию нового товарного знака. Он получит название Pigweed, а в качестве категории значится «программное обеспечение для работы с компьютером».
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Энтузиасты также нашли Pigweed в репозитории Chromium, в коде, связанном с системой отслеживания проблем Monorail, которая используется в браузере Chrome и других проектах Google,
Ранее NEWS.ru сообщил, что Alphabet, материнская компания Google, опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал и весь 2019 год. Документация впервые показала выручку YouTube — сервис принёс $4,72 млрд за три месяца и $15,149 млрд за 12 месяцев.
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