https://static.news.ru/photo/0b00f69c-48cd-11ea-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию нового товарного знака. Он получит название Pigweed, а в качестве категории значится «программное обеспечение для работы с компьютером».

Больше о потенциальной ОС ничего не известно. При этом упоминание Pigweed содержалось в коде другой операционной системы Google Fuchsia, которое разработчики позже удалили.

Энтузиасты также нашли Pigweed в репозитории Chromium, в коде, связанном с системой отслеживания проблем Monorail, которая используется в браузере Chrome и других проектах Google, передаёт 9to5google.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Alphabet, материнская компания Google, опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал и весь 2019 год. Документация впервые показала выручку YouTube — сервис принёс $4,72 млрд за три месяца и $15,149 млрд за 12 месяцев.