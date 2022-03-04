Microsoft приостановила продажи товаров и услуг в России

Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации российских военных на Украине, говорится в заявлении компании. Там осудили российские власти и военных за проведение спецоперации и назвали её незаконной. В Microsoft отметили, что одним из важнейших направлений её работы сейчас является защита кибербезопасности Украины. Также все бизнес-операции в России и Белоруссии приостановил американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc.

Мы объявляем, что приостанавливаем все продажи продуктов и услуг Microsoft в России, — говорится в заявлении президента компании Брэда Смита.

Там отметили, что компания координирует работу совместно с властями США, ЕС и Соединённого Королевства. Microsoft продолжит работать, помогая специалистам по кибербезопасности на Украине. Подчёркивается, что компания принимает меры против деструктивных действий в отношении украинских госорганизаций, IT-компаний и финсектора.

Cisco останавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии и сосредоточится на поддержке наших сотрудников, клиентов и партнёров на Украине, а также будет предоставлять гуманитарную помощь и усиливать меры по защите украинских организаций от киберугроз, — говорится в сообщении компании.

Ранее американские производители IT-электроники AMD и Intel сообщили о приостановке поставок в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине и введённых против РФ санкций. В первую очередь компании заморозят поставки процессоров, микросхем и других компьютерных комплектующих.

Также в связи с военной операцией России на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.