Экс-сотрудник SpaceX заявил, что Маск может быть создателем биткоина

Бывший сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта написал в своём блоге, что Илон Маск может быть истинным создателем биткоина. В качестве подтверждения этой теории разработчик привёл свой разговор с представителем главы компании Сэмом Теллером, тогда Гупта спросил об «авторстве» криптовалюты. Отмечается, что он получил расплывчатый ответ, на основе которого можно сделать вывод, что именно Маск стоял у истоков данной криптовалюты.

Разговор произошёл в 2017 году по телефону, в конце беседы экс-сотрудник SpaceX напрямую спросил Теллера о том, причастен ли Маск к созданию биткоина, после чего последовала 15-секундная пауза и Теллер произнёс: «Ну, что я могу сказать...» Эту фразу Гупта расценил как положительный ответ.

Тогда я сказал «Вау». Неловкое молчание. Пока. И на этом разговор закончился, — рассказал Гупта.

В качестве доказательства своих слов разработчик опубликовал скриншот переписки, в нём он договаривался с Теллером об этом звонке.

С подобным заявлением Гупта выступает не впервые. Ещё в 2017 году он сообщал о том, что Маск — это Сатоши Накамото (официальный создатель биткоина), однако тогда, как он сам признавался, он не мог раскрыть главного доказательства своей теории. Как отмечает разработчик, у бизнесмена изначально было всё необходимое, чтобы создать криптовалюту: ресурсы, знания и мотивация.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times. Этот статус американскому миллиардеру присудили за «исторический сдвиг в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей». Ранее Маск стал человеком года по версии журнала Time за «необычайное влияние на жизнь людей на Земле и за её пределами».