Технология распознавания лиц начала тестироваться в крупных аэропортах России. На внедрение системы во всех воздушных гаванях страны может уйти до полутора лет.
Используются технология FindFace компании NtechLab и других разработчиков. Об этом рассказал генеральный директор NtechLab Александр Минин, сообщает
Отмечается, что испытания пилотных проектов будут вестись до конца 2019 года — начала 2020 года.
Ранее News.ru сообщал, что система распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения была развёрнута на базе ведущей торговой сети магазинов в Перми и Пермском крае. Проект должен будет решить проблему воровства в ритейле. Программа сопоставима с системой социального кредита, которая сейчас тестируется в Китае. Разработка включает в себя 290 видеокамер в 22 региональных гипермаркетах.