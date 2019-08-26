https://static.news.ru/photo/a3931a08-c87f-11e9-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Технология распознавания лиц начала тестироваться в крупных аэропортах России. На внедрение системы во всех воздушных гаванях страны может уйти до полутора лет.

Используются технология FindFace компании NtechLab и других разработчиков. Об этом рассказал генеральный директор NtechLab Александр Минин, сообщает ТАСС .

Отмечается, что испытания пилотных проектов будут вестись до конца 2019 года — начала 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что система распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения была развёрнута на базе ведущей торговой сети магазинов в Перми и Пермском крае. Проект должен будет решить проблему воровства в ритейле. Программа сопоставима с системой социального кредита, которая сейчас тестируется в Китае. Разработка включает в себя 290 видеокамер в 22 региональных гипермаркетах.